Битва редакций: второй тур прошел идеально

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги второго тура Битвы редакций.

Начался второй сезон организованного Parimatch проекта, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Во втором туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. На этот раз “зашли“ обе ставки.

Ставка №1

Матч: Шахтер – Десна 1:0

Прогноз: Шахтер ИТМ 2,5

Коэффициент: 1,74

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 174 грн

Донецкий клуб провел тяжелый матч, как для себя в УПЛ. Как мы и предполагали, “горняки“ после поединка против Бенфики вышли на отчетный матч не самым основным составом. Уже после первого тайма было стойкое ощущение, что наша ставка “зайдет“, так оно и случилось. Команда Луиша Каштру сумела забить только на последних минутах встречи и выиграть с минимальным счетом.

Ставка №2

Матчи: СПАЛ – Ювентус 1:2 / Барселона – Эйбар 5:0

Прогноз: П2 / Ф1 (-1,5)

Коэффициент: 2,36

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 236 грн

Экспресс также оказался для нашей команды выигрышным. Для Ювентуса матч против СПАЛа был не из самых легких, но туринцы все же смогли переиграть своего соперника.

Барселона же, в лице Лео Месси, еще в первом тайме закрыла все вопросы касаемо победителя матча против Эйбара, и даже во второй половине не собиралась останавливаться. В этом матче нервничать не приходилось вообще.

Итог

Если первый тур проекта, который организовала компания Parimatch, для всех команд был “в минус“, то во втором уже все выиграли.

Поскольку мы все еще не рискуем, и делаем не самые большие ставки, мы заработали несколько меньше, чем Football.ua, но остались на второй строчке.