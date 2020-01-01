Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кравец отличился голом в матче с Коньяспором

Комментариев: 0
Украинец забил уже пятый гол в текущем сезоне.
Артем Кравец
Артем Кравец
kayserispor.org

В матче 23-го тура турецкой Суперлиги Кайсериспор на своем поле сыграл вничью с Коньяспором.

К концу первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако Кайсериспор сумел сократить разрыв до свистка на перерыв.

Голом в составе “желто-красных“ отличился украинский нападающий Артем Кравец, который оказался первым на добивании.

 

Стоит сказать, что для украинского форварда этот гол стал пятым в 12-ти матчах в составе Кайсериспора.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии Infogol.

Поделись:
Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь