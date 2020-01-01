Кравец отличился голом в матче с Коньяспором

Украинец забил уже пятый гол в текущем сезоне.

В матче 23-го тура турецкой Суперлиги Кайсериспор на своем поле сыграл вничью с Коньяспором.

К концу первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако Кайсериспор сумел сократить разрыв до свистка на перерыв.

Голом в составе “желто-красных“ отличился украинский нападающий Артем Кравец, который оказался первым на добивании.

Стоит сказать, что для украинского форварда этот гол стал пятым в 12-ти матчах в составе Кайсериспора.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии Infogol.