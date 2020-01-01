Битва редакций: Чемпионский экспресс и родная УПЛ
Во втором туре Битвы редакций при поддержке Parimatch мы постараемся удержать первую позицию и увеличить наш банк. В этом туре каждая редакция подготовит ставки. Мы положились на два прогноза – ординар и экспресс (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги второго тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 4574 грн
Размеренный Шахтер
Шахтер - Десна (23 февраля)
Шахтер примет Десну после трудного поединка против Бенфики. Помимо очевидной ротации состава, «горняки» просто не должны отдавать все силы в этой игре. Дончанам нужна победа малой кровью, чтобы уже максимально выложиться в Лиссабоне, а потому ждать от Шахтера трех забитых голов Десне, которая отлично выглядела на сборах, не стоит.
Прогноз: Шахтер ИТМ 2,5
Коэффициент: 1,74
Ставка: 100 грн
Двойник на чемпионов
СПАЛ – Ювентус (22 февраля)
Прогноз: П2
Коэффициент: 1,45
СПАЛ имел серию неудачных результатов, но в последнем туре неожиданно обыграл Аталанту на выезде. Это конечно же результат, который вдохновит хозяев, но считаем, что для Ювентуса это помехой не станет. Наверное, туринцы будут согласны и на минимальную победу. Аналитики Parimatch оценивают проход данной ставки в 69%.
Барселона – Эйбар (22 февраля)
Прогноз: Ф1 (-1,5)
Коэффициент: 1,63
Барселона, в свою очередь, сразится с Эйбаром, который не лучшим образом провел последние матчи. Каталонцы в минувшем туре обыграли Хетафе в трудном поединке, приблизившись к Реалу на расстояние одного балла. Ошибаться нельзя, да и соперник такой, которого нужно обыгрывать уверенно.
Общий коэффициент: 2,36
Ставка: 100 грн
Итак, в этом туре мы собираемся увеличить наш банк и удержать лидерскую позицию. В экспрессе полагаемся на хорошие поединки для чемпионов Италии и Испании, а в ординаре ждем скромной игры от Шахтера в поединке против Десны.
Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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