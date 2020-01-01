Битва редакций: Чемпионский экспресс и родная УПЛ

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Во втором туре Битвы редакций при поддержке Parimatch мы постараемся удержать первую позицию и увеличить наш банк. В этом туре каждая редакция подготовит ставки. Мы положились на два прогноза – ординар и экспресс (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги второго тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4574 грн

Размеренный Шахтер

Шахтер - Десна (23 февраля)

Шахтер примет Десну после трудного поединка против Бенфики. Помимо очевидной ротации состава, «горняки» просто не должны отдавать все силы в этой игре. Дончанам нужна победа малой кровью, чтобы уже максимально выложиться в Лиссабоне, а потому ждать от Шахтера трех забитых голов Десне, которая отлично выглядела на сборах, не стоит.

Прогноз: Шахтер ИТМ 2,5

Коэффициент: 1,74

Ставка: 100 грн

Двойник на чемпионов

СПАЛ – Ювентус (22 февраля)

Прогноз: П2

Коэффициент: 1,45

СПАЛ имел серию неудачных результатов, но в последнем туре неожиданно обыграл Аталанту на выезде. Это конечно же результат, который вдохновит хозяев, но считаем, что для Ювентуса это помехой не станет. Наверное, туринцы будут согласны и на минимальную победу. Аналитики Parimatch оценивают проход данной ставки в 69%.

Барселона – Эйбар (22 февраля)

Прогноз: Ф1 (-1,5)

Коэффициент: 1,63

Барселона, в свою очередь, сразится с Эйбаром, который не лучшим образом провел последние матчи. Каталонцы в минувшем туре обыграли Хетафе в трудном поединке, приблизившись к Реалу на расстояние одного балла. Ошибаться нельзя, да и соперник такой, которого нужно обыгрывать уверенно.

Общий коэффициент: 2,36

Ставка: 100 грн

Итак, в этом туре мы собираемся увеличить наш банк и удержать лидерскую позицию. В экспрессе полагаемся на хорошие поединки для чемпионов Италии и Испании, а в ординаре ждем скромной игры от Шахтера в поединке против Десны.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?