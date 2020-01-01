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Битва редакций: смазанное начало

Спецтема: Битва редакций
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Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги первого тура Битвы редакций.
Битва редакций: смазанное начало

Начался второй сезон организованного Parimatch проекта, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В первом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. К сожалению, зашел только один прогноз.

Ставка №1

Матч: Аталанта – Валенсия 4:1

Прогноз: ТБ 2,5

Коэффициент: 1,74

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 174 грн

Аталанта с Русланом Малиновским на скамье запасных принимала Валенсию. Как мы и говорили, оборона левантийцев не в лучшей форме, а потому подопечные Гасперини легко забили четыре гола, а могли и больше. Данная ставка вообще не принесла никаких нервов. К тому же, предлагался отличный коэффициент

Ставка №2

Матчи: Хетафе - Аякс 2:0 / Айнтрахт – Зальцбург 4:1

Прогноз: Х2 / Ф2 (+1)

Коэффициент: 2,16

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Экспресс, в свою очередь, не задался. Даже не приходится говорить о том, что где-то чего-то немного не хватило. Аякс умудрился проиграть Хетафе по всем статьям, что было очень удивительно. Теперь интересна судьба амстердамцев в ответной встрече – не хотелось, чтобы они покидали турнир. Айнтрахт тоже нашел в себе силы и разнес Зальцбург со счетом 4:1. Очень неожиданные результаты.

Итог

В первом туре проекта, который организован Parimatch, мы ушли в небольшой минус, но все равно заняли первую позицию. Коллеги с Isport.ua идут следом с небольшим отставанием, а вот главный претендент на победу, Football.ua, зря не поверил в Шахтер и расположился третьим.

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