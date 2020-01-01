В Южной Корее перенесли начало чемпионата из-за коронавируса

На юго-востоке страны была зафиксирована вспышка опасного вируса.

Старт чемпионата Южной Кореи был перенесен из-за вспышке коронавируса на юго-востоке страны.

Как сообщает The Independent, в пятницу были зарегистрировано 52 новых случая, и общее число заболевших составило 156. В связи с этим руководство K-Лиги и представители 12 клубов провели встречу, где приняли решение о переносе.

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Отмечается, что большинство больных коронавирусом находятся в Тэгу - четвертом по населению городе страны. Местный клуб должен был сыграть с Канвоном 29 февраля, а Пхохан Стилерс - встретиться с Пусан Ай Парк первого марта. Матчи будут проведены позже в марте или июне.

Напомним, коронавирус Covid-19 был обнаружен этой зимой в Ухане. От него в Китае уже погибли более 2200 человек.

Ранее сообщалось, что Барселона проведет акцию поддержки в честь китайцев, пострадавших от коронавируса.