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В Южной Корее перенесли начало чемпионата из-за коронавируса

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На юго-востоке страны была зафиксирована вспышка опасного вируса.
Коронавирус стал причиной переноса начала чемпионата Южной Кореи
Коронавирус стал причиной переноса начала чемпионата Южной Кореи
Getty Images

Старт чемпионата Южной Кореи был перенесен из-за вспышке коронавируса на юго-востоке страны.

Как сообщает The Independent, в пятницу были зарегистрировано 52 новых случая, и общее число заболевших составило 156. В связи с этим руководство K-Лиги и представители 12 клубов провели встречу, где приняли решение о переносе.

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Отмечается, что большинство больных коронавирусом находятся в Тэгу - четвертом по населению городе страны. Местный клуб должен был сыграть с Канвоном 29 февраля, а Пхохан Стилерс - встретиться с Пусан Ай Парк первого марта. Матчи будут проведены позже в марте или июне.

Напомним, коронавирус Covid-19 был обнаружен этой зимой в Ухане. От него в Китае уже погибли более 2200 человек.

Ранее сообщалось, что Барселона проведет акцию поддержки в честь китайцев, пострадавших от коронавируса.

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Теги: Южная Корея, футбол, коронавирус
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