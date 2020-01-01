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Аллегри рассказал, когда вернется к работе

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Итальянский специалист готовится к презентации собственной книги.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что в ближайшее время хочет вернуться к работе.

“У меня нет никаких переговоров с ПСЖ. Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем.

В сентябре я хотел бы вернуться к работе. Я уже давно не работаю. Я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми“, - цитирует специалиста AFP.

Ранее сообщалось, что Аллегри в скором времени возглавит клуб из АПЛ.

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Теги: футбол, Массимилиано Аллегри
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