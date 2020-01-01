Месси сравнил Роналду с хищником

Аргентинец высоко оценил мастерство португальца.

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

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“Реал потеряли много голов, когда Роналду покинул их клуб. Было очевидно, что это произойдет. Роналду не только забивает, он дает команде очень многое.

Игрок, который забивал по 50 голов в сезон, больше не в команде, хотели они этого или нет. У Реала хорошие футболисты, но они не забивают столько.

Я считаю, что это нормально, что он продолжает забивать. Он - нападающий-хищник, он любит забивать. Он забивает каждый раз, когда играет. Как у нападающего у Роналду много сильных сторон“, - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее Месси назвал главных соперников в ЛЧ.