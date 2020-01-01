Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси сравнил Роналду с хищником

Комментариев: 0
Аргентинец высоко оценил мастерство португальца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

Читай также: Месси прокомментировал исключение Манчестер Сити из еврокубков

“Реал потеряли много голов, когда Роналду покинул их клуб. Было очевидно, что это произойдет. Роналду не только забивает, он дает команде очень многое.

Игрок, который забивал по 50 голов в сезон, больше не в команде, хотели они этого или нет. У Реала хорошие футболисты, но они не забивают столько.

Я считаю, что это нормально, что он продолжает забивать. Он - нападающий-хищник, он любит забивать. Он забивает каждый раз, когда играет. Как у нападающего у Роналду много сильных сторон“, - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее Месси назвал главных соперников в ЛЧ.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь