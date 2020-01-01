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Лос-Анджелес Гэлакси намерен подписать Месси

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Американский клуб провел предварительные переговоры с отцом футболиста.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси заинтересован в покупке футболиста Барселоны Лионеля Месси, об этом сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на Radio Continental.

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По информации источника, сотрудники американского клуба провели предварительные переговоры с отцом футболиста.

Отмечается, что Лос-Анджелес Гэлакси хочет подписать легенду каталонского клуба, который сумел бы заменить нападающего Златана Ибрагимовича в команде.

Ранее сообщалось, что Месси получил премию лучшему спортсмену года.

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Теги: Лос-Анджелес Гэлакси, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, МЛС, футбол
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