Лос-Анджелес Гэлакси намерен подписать Месси

Американский клуб провел предварительные переговоры с отцом футболиста.

Лос-Анджелес Гэлакси заинтересован в покупке футболиста Барселоны Лионеля Месси, об этом сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на Radio Continental.

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По информации источника, сотрудники американского клуба провели предварительные переговоры с отцом футболиста.

Отмечается, что Лос-Анджелес Гэлакси хочет подписать легенду каталонского клуба, который сумел бы заменить нападающего Златана Ибрагимовича в команде.

Ранее сообщалось, что Месси получил премию лучшему спортсмену года.