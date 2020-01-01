Лос-Анджелес Гэлакси намерен подписать Месси
Американский клуб провел предварительные переговоры с отцом футболиста.
Лос-Анджелес Гэлакси заинтересован в покупке футболиста Барселоны Лионеля Месси, об этом сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на Radio Continental.
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По информации источника, сотрудники американского клуба провели предварительные переговоры с отцом футболиста.
Отмечается, что Лос-Анджелес Гэлакси хочет подписать легенду каталонского клуба, который сумел бы заменить нападающего Златана Ибрагимовича в команде.
Ранее сообщалось, что Месси получил премию лучшему спортсмену года.
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