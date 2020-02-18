Скандал дня: Марадона попался на употреблении наркотиков во время матча

Марадона получил странный пакетик с веществом прямо во время матча.

Диего Марадона Getty Images

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в очередной скандал.

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В рамках 20-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч Химнасии и Росарио Сентраль. Во время матча Мародна получил от сотрудника клуба странный пакетик с неизвестным веществом.

Более подозрительнее стало, когда один из помощников указал на камеру. Все остальные работники клуба закрыли Марадону от камер, чем привлекли огромное внимание.

Dice Maradona que ya no se droga más.

🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Отмечается, что аргентинские болельщики уверены, что это были наркотики.

Напомним, что Марадону вернули на пост главного тренера Химнасии из-за просьбы футболистов команды.