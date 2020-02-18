Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скандал дня: Марадона попался на употреблении наркотиков во время матча

Комментариев: 1
Марадона получил странный пакетик с веществом прямо во время матча.

Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в очередной скандал.

Читай также: В трансляцию Вуэльты случайно попала плантация конопли на крыше дома

В рамках 20-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч Химнасии и Росарио Сентраль. Во время матча Мародна получил от сотрудника клуба странный пакетик с неизвестным веществом.

Более подозрительнее стало, когда один из помощников указал на камеру. Все остальные работники клуба закрыли Марадону от камер, чем привлекли огромное внимание. 

Отмечается, что аргентинские болельщики уверены, что это были наркотики.

Напомним, что Марадону вернули на пост главного тренера Химнасии из-за просьбы футболистов команды.

Поделись:
Теги: Диего Марадона, футбол, вне игры, наркотики
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.02.2020, 23:12
Оценка:  0
гость
Солпадеин?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь