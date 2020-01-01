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Касильяс сообщил, что намерен завершить карьеру

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Испанец рассказал о своем решение президенту португальского клуба.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Президент Порту Хоре да Кошта рассказал, что легендарный вратарь Икер Касильяс принял решение завершить карьеру. 

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“У нас состоялась встреча с Икером. Он прибыл в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить о своем решении об окончании карьеры. Мне было приятно, что он приехал лично сообщить мне об этом, это показывает, как он уважает наш клуб.

Он производил огромное впечатление всей своей карьерой, выступая лишь за два клуба. У него много энергии. Я буду скучать по нему“, - заявил да Кошта для O Jogo.

Ранее сообщалось, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

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Теги: Хорхе да Пинту, Икер Касильяс, футбол, Порту
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