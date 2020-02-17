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Отец Ванды Нары не исключает, что его дочь вышла замуж за Икарди из-за денег

Комментариев: 3
Андрес Нара назвал качества, с помощью которых девушка завоевала игрока.
Мауро Икарди и Ванда Нара
Мауро Икарди и Ванда Нара
Getty Images

Андрес Нара, отец супруги и агента полузащитника ПСЖ Мауро Икарди Ванды Нары считает, что его дочь состоит в браке с футболистом из-за финансов.

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“Я думаю, что Ванде стоит посмотреть на свою сестру, ей стоит много поучиться у Заиры. Мои отношения с Заирой - полная противоположность нашего общения с Вандой.

Я никогда не просил Заиру, чтобы она помогла мне наладить отношения с Вандой, она тут не причем. Моя дочь потерялась в деньгах и славе. Она с Икарди вместе из-за финансов? Я думаю, что они создают условия для любви, ведь интерес к ним всегда есть. 

Не был бы Мауро футболистом..ну что же, футбол соблазняет. Но надо отметить и то, что вряд ли бы он ее заметил, не будь она красивой и чувственной“, - цитирует Андреса Radio Mitre.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара подала в суд на сестру Мауро Икарди.

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Теги: футбол, вне игры, Ванда Нара, Мауро Икарди
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 21:00
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гость
На х...у...й эта вонь, все твари такие.
гость  (аноним)  17.02.2020, 19:59
Оценка:  0
гость
Мауро Икарди - куколд
гость  (аноним)  17.02.2020, 19:54
Оценка:  0
гость
Да 100% эта проблядь вышла замуж за деньги тухлого аленя-Иккарди!
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