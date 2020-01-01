Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Битва редакций: сезон 2 - узнаем, кто лучше прогнозирует спорт совместно с Parimatch

Спецтема: Битва редакций
Комментариев: 0
Редакции спортивных изданий Украинского Медиа Холдинга совместно с компанией Parimatch запускают второй сезон проекта "Битва редакций".
Битва редакций: сезон 2 - узнаем, кто лучше прогнозирует спорт совместно с Parimatch

Три спортивных издания — Bigmir)net, Isport.ua и Football.ua примут участие во втором сезоне проекта Битва редакций. Цель - определить сильнейшую редакцию в прогнозировании спортивных событий.

Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch, и используют их для ставок на различные футбольные матчи. Каждую неделю все три команды будут публиковать свои “ставки“.

В них авторы будут указывать свои прогнозы на матчи еврокубков, регулярные поединки чемпионатов и на матчи национальных сборных. По прошествии поединков будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша  или проигрыша. В финале проекта будет определен победитель – редакция, которая заработает больше всего денег.

Напомним, что в первом сезоне турнира Bigmir)net на самом финише вырвал победу у Football.ua и стал чемпионом первого сезона.

Проект продлится в период с февраля до мая 2020 года. 

До встречи, друзья, мы начинаем!

Поделись:
Теги: футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь