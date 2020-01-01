Швец впервые за четыре месяца сыграл за Селтик

Украинский футболист не попадал в заявку Селтика с октября 2019 года.

В воскресенье, 9 февраля, Селтик на выезде обыграл Клайд со счетом 3:0 в рамках 1/8 финала Кубка Шотландии.

За команду из Глазго отличились Оливье Ничам, Скотт Браун и Вакун Байо.

Впервые за четыре месяца на поле появился украинский полузащитник Селтика Марьян Швед, который вышел на замену вместо Мохамеда Эльнусси на 85-й минуте встречи.

В последний раз Швед играл за Селтик 19 октября 2019 года против Росс Каунти, также выйдя на замену.

Ранее тренер Селтика рассказал, почему Марьян Швед не может адаптироваться в клубе.