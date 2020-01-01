Макаренко сообщил, почему покинул Андерлехт

Украинец получал мало игрового времени.

Защитник Кортрейка Евгений Макаренко сообщил, почему принял решение покинуть Андерлехт.

“Венсан Компани научил Андерлехт очень многим вещам. Для игроков он примером того, как нужно добиваться побед. Тренерский штаб помогал мне. Но вся проблема в том, что Андерлехт ориентирован на развитие молодых игроков.

Это одна из причин, почему я получал мало игрового времени. Нужно понимать, что твоя судьба часто зависит не от тебя, а от других. Когда ты это осознаешь, то твои глаза полностью открываются“, - приводит слова Макаренко Het Nieuwsblad.

Напомним, что украинский футболист покинул Андерлехт в зимнее трансферное окно.