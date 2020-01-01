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В Нидерландах вслед за Бельгией отменили футбольные матчи из-за погодных условий

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Шторм Сиара надвигается на Нидерланды.
Матч Аякса перенесли из-за шторма
Матч Аякса перенесли из-за шторма
Getty Images

В Нидерландах приняли решение отменить матчи чемпионата страны, запланированные на воскресенье, 9 февраля.

Как сообщает Voetbal International, были перенесены поединки Утрехт - Аякс, АЗ - Фейеноорд, Спарта - Ден Хааг и Эммен - Твенте. Причиной такого решения стала надвигающаяся на Нидерланды буря Сиара. Пока неизвестно, когда эти встречи будут проведены.

Кроме того сообщается, что футбольные игры на аматорском уровне также были отменены по всей стране, где объявлен оранжевый код опасности.

По прогнозу погоды, завтра в Нидерландах будет проливной дождь с громом и молниями, а также ветер, который может достигать скорости в 140 км/час. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 12 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Бельгии отменили матчи из-за шторма Сиара.

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Теги: Эредивизи, чемпионат Нидерландов по футболу, футбол, шторм, вне игры, Аякс, АЗ Алкмар, Фейеноорд, Спарта, Ден Хааг, Твенте
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