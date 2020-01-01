Матчи чемпионата Бельгии перенесли из-за шторма Сиара

Надвигающийся штор стал причиной переноса матчей в Бельгии.

В воскресенье, 9 февраля, должны были состоятся матчи первого и второго дивизионов чемпионата Бельгии, однако руководству Лиги пришлось отменить предстоящие встречи.

Как сообщает Про-лига на своей страничке в Twitter, причиной переноса матчей стал надвигающийся на страну шторм Сиара. В Бельгии ожидаются сильные дожди и порывы ветра со скоростью свыше 100 км/час.

Ожидается, что температура воздуха 9 февраля составит 13°C, а с понедельника по среду погода будет идентичной, но температура опустится до 8°C.

Отметим, что в элитном дивизионе перенесены игры Стандард - Брюгге, Антверпен - Генк и Беверен - Кортрейк.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Бельгия планируют создать единый чемпионат.