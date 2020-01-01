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Матчи чемпионата Бельгии перенесли из-за шторма Сиара

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Надвигающийся штор стал причиной переноса матчей в Бельгии.
Матч Брюгге отменили из-за надвигающегося шторма
Матч Брюгге отменили из-за надвигающегося шторма
Getty Images

В воскресенье, 9 февраля, должны были состоятся матчи первого и второго дивизионов чемпионата Бельгии, однако руководству Лиги пришлось отменить предстоящие встречи.

Как сообщает Про-лига на своей страничке в Twitter, причиной переноса матчей стал надвигающийся на страну шторм Сиара. В Бельгии ожидаются сильные дожди и порывы ветра со скоростью свыше 100 км/час.

Ожидается, что температура воздуха 9 февраля составит 13°C, а с понедельника по среду погода будет идентичной, но температура опустится до 8°C.

Отметим, что в элитном дивизионе перенесены игры Стандард - Брюгге, Антверпен - Генк и Беверен - Кортрейк.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Бельгия планируют создать единый чемпионат.

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Теги: чемпионат Бельгии по футболу, футбол, шторм, Стандард, Брюгге, Антверпен, Генк, Кортрейк
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