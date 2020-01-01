Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в мире

Аргентинец обошел ближайшего преследователя на 20 миллионов евро.

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

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Лидером рейтинга стал главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне, который зарабатывает 43,6 миллиона евро.

На второй месте оказался наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с зарплатой в 23,28 миллиона евро. Тройку лидеров замыкают тренер Ливерпуля Юрген Клопп и наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью, у которых доход оценивается в 17,52 миллиона евро.

Топ-5 рейтинга:

1. Диего Симеоне (Атлетико) - 43,6 млн евро.

2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) - 23,28.

3. Жозе Моуринью (Тоттенхэм) - 17,52.

3. Юрген Клопп (Ливерпуль) - 17,52.

5. Зинедин Зидан (Реал) - 16,8.

Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Симеоне.