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Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в мире

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Аргентинец обошел ближайшего преследователя на 20 миллионов евро.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

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Лидером рейтинга стал главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне, который зарабатывает 43,6 миллиона евро.

На второй месте оказался наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с зарплатой в 23,28 миллиона евро. Тройку лидеров замыкают тренер Ливерпуля Юрген Клопп и наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью, у которых доход оценивается в 17,52 миллиона евро.

Топ-5 рейтинга:

1. Диего Симеоне (Атлетико) - 43,6 млн евро.
2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) - 23,28.
3. Жозе Моуринью (Тоттенхэм) - 17,52.
3. Юрген Клопп (Ливерпуль) - 17,52. 
5. Зинедин Зидан (Реал) - 16,8.

Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Симеоне.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Манчестер Сити, Ливерпуль, футбол, рейтинг
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