Нидерланды и Бельгия планируют создать единый чемпионат
Главной причиной является финансовая прибыль.
Нидерландская Эредивизи и бельгийская Лига Жюпиле могут объединиться в единый чемпионат, сообщает Deloitte.
Отмечается, что в данном чемпионате будут выступать 18 профессиональных клубов.
Главной причиной возможного решения является повышение финансового обеспечения с продаж прав на показ матчей. Если сейчас команды зарабатывают по 80 миллионов евро, то новый проект может приносить по 400 миллионов.
Формат будет следующим: десять клубов из Нидерландов и восемь из Бельгии будут представлять регулярный чемпионат. По итогам сезона худший представитель каждой из стран будут покидать лигу, а его место займет локальный чемпион.
УЕФА пока никак не отреагировал на эту идею.
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