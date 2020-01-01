Нидерланды и Бельгия планируют создать единый чемпионат

Главной причиной является финансовая прибыль.

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединить Getty Images

Нидерландская Эредивизи и бельгийская Лига Жюпиле могут объединиться в единый чемпионат, сообщает Deloitte.

Отмечается, что в данном чемпионате будут выступать 18 профессиональных клубов.

Главной причиной возможного решения является повышение финансового обеспечения с продаж прав на показ матчей. Если сейчас команды зарабатывают по 80 миллионов евро, то новый проект может приносить по 400 миллионов.

Формат будет следующим: десять клубов из Нидерландов и восемь из Бельгии будут представлять регулярный чемпионат. По итогам сезона худший представитель каждой из стран будут покидать лигу, а его место займет локальный чемпион.

УЕФА пока никак не отреагировал на эту идею.