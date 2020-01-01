Гвардиола: Я скучаю по Эль Класико

Испанец сравнил матч с Реалом с культурным событием.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что скучает по матчам Барселоны с Реалом.

“Я немного скучаю по Эль Класико. Каждый год это был матч века, в Англии все иначе. В медийном плане это вещи нельзя сравнить.

То, что происходит в Испании или Италии, происходит только там. Создается ощущение, что все замирает вокруг. Это большое культурное событие“, - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Ранее отец Гвардиолы заявил, что его сын может вернуться в Барселону.