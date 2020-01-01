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Гвардиола: Я скучаю по Эль Класико

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Испанец сравнил матч с Реалом с культурным событием.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что скучает по матчам Барселоны с Реалом.

“Я немного скучаю по Эль Класико. Каждый год это был матч века, в Англии все иначе. В медийном плане это вещи нельзя сравнить.

То, что происходит в Испании или Италии, происходит только там. Создается ощущение, что все замирает вокруг. Это большое культурное событие“, - приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Ранее отец Гвардиолы заявил, что его сын может вернуться в Барселону.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Ла Лига, футбол
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