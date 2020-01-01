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Роналду: В детстве я думал, что буду рыбачить на Мадейре с ниткой на пальце

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Португалец представить не мог, что выиграет огромное количество трофеев.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду поделился воспоминаем из детства.

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“В детстве я думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с удочкой, которая дорого стоит, а с ниткой, которая намотанная на палец. Я даже представить не мог, что буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл.

Шестой финал Лиги чемпионов - это возможно. То, что я в Ювентусе, дает мне еще шанс на победу в этом турнире.

Каждый из нас знает, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов. Я думаю, что мы сможем добиться этого с Ювентусом“, - цитирует Роналду A Bola.

Отметим, что на 35-летие девушка Роналду подарила ему Гелендваген.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, сборная Португалии по футболу, Лига чемпионов, футбол
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