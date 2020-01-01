Тренер Селтика сообщил, почему Швед не может адаптироваться в клубе

Украинец плохо владеет английским языком.

Главный тренер Селтика Нил Леннон объяснил, почему Марьян Швед не может закрепиться в шотландском клубе.

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“Шведу трудно из-за того, что он на недостаточном уровне владеет английским языком. В тренировочном процессе - он не на том уровне, что остальные футболисты.

Марьян очень талантливый парень, но ему до сих пор нужно время на адаптацию“, - рассказал Леннон в интервью Celtic TV.

Напомним, Марьян Швед подписал контракт с Селтиком в начале 2019-го года, однако сезон доигрывал в Карпатах на правах аренды.