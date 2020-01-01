Мино Райола: Люди из ФИФА плевать хотели на законы

ФИФА влияет на общественное мнение.

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на заявление Football Links, которое рассказало, что менеджер заработал 49 миллионов евро на трансферах Поля Погба.

Читай также: Мино Райола рассказал о будущем Погба в Манчестер Юнайтед

“Я всегда разговаривал с руководством МЮ с уважением. Но знаете, люди из ФИФА плевать хотели на закон о защите персональных данных. Они только влияют на общественное мнение.

Все только говорят о моих деньгах и всем все равно на Аякс, который с трансфера двух игроков заработал 150 миллионов.

Читай также: Стал известен гонорар Мино Райолы за переход Холанда в Боруссию

ФИФА уходить в прошлое. Нужно забывать старую систему. Настало время революции.

Существующая система трансферов - это полная дичь. Действующая трансферная система - форма торговли людьми“, - приводит слова Райолы Sport/Voetbalmagazine.

Ранее Агент Погба раскритиковал МЮ.