Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мино Райола: Люди из ФИФА плевать хотели на законы

Комментариев: 0
ФИФА влияет на общественное мнение.
Мино Райола
Мино Райола
Getty Images

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на заявление Football Links, которое рассказало, что менеджер заработал 49 миллионов евро на трансферах Поля Погба.

Читай также: Мино Райола рассказал о будущем Погба в Манчестер Юнайтед

“Я всегда разговаривал с руководством МЮ с уважением. Но знаете, люди из ФИФА плевать хотели на закон о защите персональных данных. Они только влияют на общественное мнение.

Все только говорят о моих деньгах и всем все равно на Аякс, который с трансфера двух игроков заработал 150 миллионов.

Читай также: Стал известен гонорар Мино Райолы за переход Холанда в Боруссию

ФИФА уходить в прошлое. Нужно забывать старую систему. Настало время революции.

Существующая система трансферов - это полная дичь. Действующая трансферная система - форма торговли людьми“, - приводит слова Райолы Sport/Voetbalmagazine.

Ранее Агент Погба раскритиковал МЮ.

Поделись:
Теги: Мино Райола, ФИФА, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь