Роналду получил на день рождения Гелендваген

Близкое окружение красочно поздравило португальца.

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду получил подарок на день рождения от своей семьи и друзей.

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Девушка игрока Джорджина Родригес в Instagram опубликовала видео, на котором она и друзья семьи поздравили португальца с днем рождения. Криштиану на 35-летие получил автомобиль Mercedes G-Class.

“Поздравлю мужчину моей жизни“, - написала Джорджина под видео.

Ранее Ювентус ярко поздравил нападающего с праздником.