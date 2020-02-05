Роналду получил на день рождения Гелендваген
Близкое окружение красочно поздравило португальца.
Футболист Ювентуса Криштиану Роналду получил подарок на день рождения от своей семьи и друзей.
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Девушка игрока Джорджина Родригес в Instagram опубликовала видео, на котором она и друзья семьи поздравили португальца с днем рождения. Криштиану на 35-летие получил автомобиль Mercedes G-Class.
“Поздравлю мужчину моей жизни“, - написала Джорджина под видео.
Ранее Ювентус ярко поздравил нападающего с праздником.
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