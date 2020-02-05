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Роналду получил на день рождения Гелендваген

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Близкое окружение красочно поздравило португальца.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/georginagio/

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду получил подарок на день рождения от своей семьи и друзей.

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Девушка игрока Джорджина Родригес в Instagram опубликовала видео, на котором она и друзья семьи поздравили португальца с днем рождения. Криштиану на 35-летие получил автомобиль Mercedes G-Class. 

“Поздравлю мужчину моей жизни“, - написала Джорджина под видео.

Ранее Ювентус ярко поздравил нападающего с праздником.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, вне игры, подарок, Джорджина Родригес
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