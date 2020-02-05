ФИФА не подтвердила отстранение сборной России от ЧМ-2022

Пока никто не сделал официального заявления по поводу запрета.

Арабский телеканал beIN Sports заявил, что WADA отстранило сборную России от ЧМ-2022.

Представители ФИФА не подтвердили эту информацию.

“Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол“, - цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции, сборная России сможет выступить на Евро-2020.