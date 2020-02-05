ФИФА не подтвердила отстранение сборной России от ЧМ-2022
Пока никто не сделал официального заявления по поводу запрета.
Арабский телеканал beIN Sports заявил, что WADA отстранило сборную России от ЧМ-2022.
Представители ФИФА не подтвердили эту информацию.
“Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол“, - цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.
Напомним, 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что несмотря на санкции, сборная России сможет выступить на Евро-2020.
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