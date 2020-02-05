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ФИФА не подтвердила отстранение сборной России от ЧМ-2022

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Пока никто не сделал официального заявления по поводу запрета.
Сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Getty Images

Арабский телеканал beIN Sports заявил, что WADA отстранило сборную России от ЧМ-2022.

Представители ФИФА не подтвердили эту информацию.

“Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол“, - цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции, сборная России сможет выступить на Евро-2020.

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Теги: футбол, сборная России по футболу, ЧМ-2022, WADA
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 14:07
Оценка:  0
гость
Нахера нам, бандеро-фашистам, это кацапская блевотина!
Насрать на кацапских выблядков!
ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!!!!!!!
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