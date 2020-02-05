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WADA отстранило сборную России от ЧМ-2022 - beIN Sports

Комментариев: 1
Российские футболисты не смогут принять участия в турнире.
Сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило сборную России о запрете в участии на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре, сообщает арабский телеканал beIN Sports на своей странице в Twitter.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус уже прокомментировал эту информацию.

“Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду“, - приводит слова функционера Sport24.ru.

В освою очередь, Российский футбольный союз и вовсе не подтвердил факт получения каких-либо уведомлений.

“Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году“, - цитирует сообщение пресс-службы РФС Чемпионат.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции, сборная России сможет выступить на Евро-2020.


 

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Теги: футбол, сборная России по футболу, WADA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Глод    05.02.2020, 13:20
Оценка:  +1
Глод
Да и не факт, что они бы туда пробились, даже если бы им разрешили.
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