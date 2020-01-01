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Мбаппе - самый дорогой молодой форвард по версии Transfermarkt, Рэшфорд замкнул тройку

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Авторитетный портал обновил трансферную стоимость футболистов.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира до 23 лет по версии аналитического портала Transfermarkt. Француза оценили в 200 миллионов евро.

На втором месте расположился форвард Интера Лаутаро Мартинес (80 миллионов евро), тройку замкнул лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд (80 миллионов евро).

Вашему вниманию топ-10 самых дорогих молодых футболистов:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 200 миллионов евро;

Лаутаро Мартинес (Интер) - 80 миллионов евро;

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) - 80 миллионов евро;

Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 75 миллионов евро;

Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 70 миллионов евро;

Тэмми Абрахам (Челси) - 50 миллионов евро:

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург/Боруссия Д) - 45 миллионов евро;

Макси Гомес (Валенсия) - 40 миллионов евро;

Лука Йович (Реал Мадрид) - 40 миллионов евро;

Мусса Дембеле (Олимпик Лион) - 40 миллионов евро.

Отметим, что среди украинских форвардом самым дорогим игроком является нападающий Днепра-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому Динамо. Его оценили в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом УПЛ по версии Transfermarkt.

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Теги: футбол, Килиан Мбаппе, Маркус Рэшфорд, Лаутаро Мартинес, Transfermarkt
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