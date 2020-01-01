Футболисты, родившиеся в богатстве: новый влог на канале Бей-Беги

Новое видео на YouTube-канале Бей-Беги, которое посвящено известным игрокам из обеспеченных семей.

Футбольный мир полон историй о талантливых мальчишках, которые пришли в спорт из бедной семьи и стали успешными игроками, которые зарабатывают миллионы.

Однако есть и такие футболисты, которые пришли в футбол из весьма обеспеченных семей и не нуждались в деньгах.

Смотрите новый влог на YouTube-канале Бей-Беги именно о таких футболистах:

Вашему вниманию также выпуск Бей-Беги о трансфере Лунина в Овьедо и допинг-скандале Беседина.