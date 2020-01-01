Футболисты, родившиеся в богатстве: новый влог на канале Бей-Беги
Новое видео на YouTube-канале Бей-Беги, которое посвящено известным игрокам из обеспеченных семей.
Футбольный мир полон историй о талантливых мальчишках, которые пришли в спорт из бедной семьи и стали успешными игроками, которые зарабатывают миллионы.
Однако есть и такие футболисты, которые пришли в футбол из весьма обеспеченных семей и не нуждались в деньгах.
Смотрите новый влог на YouTube-канале Бей-Беги именно о таких футболистах:
Вашему вниманию также выпуск Бей-Беги о трансфере Лунина в Овьедо и допинг-скандале Беседина.
Полная версия правил