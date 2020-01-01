Клуб Бекхэма готов увеличить нынешнюю зарплату Модрича в два раза

Американский клуб хочет подписать известного хорватского полузащитника.

В сферу интересов американского клуба Интер Майами попал полузащитник мадридского Реала Лука Модрич.

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Как сообщает издание Marca, владелец клуба Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде хорватского хавбека. Клуб из МЛС готов предложить Модричу зарплату, которая в два раза больше нынешнего оклада футболиста в Мадриде.

Отметим, что в Реале 34-летний хорват получает 10 миллионов евро в год. Действующий контракт Модрича со “сливочными“ рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне Модрич провел 23 матча за Реал, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Интер Майами начнет выступления в МЛС в 2020 году.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма получил первого тренера в истории.