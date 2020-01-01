Украина - Испания: прогноз и ставки букмекеров на матч квалификации ЧМ-2020 по футзалу

Украина сыграет с Испанией в рамках отбора на чемпионат мира. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 2 февраля, сборная Украины по футзалу продолжит выступления в элитном раунде квалификации на чемпионат мира-2020.

Соперником нашей команды в группе B будет сборная Испании, которая является семикратным чемпионом Европы и действующим вице-чемпионом мира.

Матч состоится в сербском городе Ниш на арене Спортхолл.

Национальная команда еще ни разу в истории не обыгрывала испанцев, проиграв шестнадцать очных поединков.

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом встречи является команда Испании.

Так, компания Parimatch принимает ставки на победу испанцев с коэффициентом 1.20, в то время как успех сборной Украины оценили в 12.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.00.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Испании оценили в 1.18, а на победу украинцев принимают ставки с коэффициентом 9.50. Ничью здесь оценили в 7.00.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Испании - 1.90, победа Украины - 12.00, ничья - 5.50.

Матч Украина - Испания состоится в воскресенье, 2 февраля, в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что в первом матче Украина уступила Сербии (2:5), а Испания обыграла Францию (3:1).