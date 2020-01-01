Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю
Нападающий в дебютном матче успел отличиться.
Нападающий Динамо Жерсон Родригес, который выступает за Анкарагюджю на правах аренды, забил первый гол за турецкий клуб.
Футболист сборной Люксембурга вышел на поле в стартовом составе на матч против Касымпаши.
На 50-й минуте матча его команда заработала право на удар с одиннадцатиметровой отметки. Родригес уверенно реализовал пенальти.
Вашему вниманию видео гола:
Отметим, что Жерсон отыграл полностью матч. Поединок завершился вничью.
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