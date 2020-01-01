Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю

Комментариев: 0
Нападающий в дебютном матче успел отличиться.

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
‎ankaragucu.org.tr​

Нападающий Динамо Жерсон Родригес, который выступает за Анкарагюджю на правах аренды, забил первый гол за турецкий клуб.

Футболист сборной Люксембурга вышел на поле в стартовом составе на матч против Касымпаши.

На 50-й минуте матча его команда заработала право на удар с одиннадцатиметровой отметки. Родригес уверенно реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео гола:

Отметим, что Жерсон отыграл полностью матч. Поединок завершился вничью.

Поделись:
Теги: Жерсон Родригес, Анкарагюджю, видео гола, видео, футбол, чемпионат Турции по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь