Сербия - Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч квалификации ЧМ-2020 по футзалу

Сербия встретится с Украиной в рамках отбора на чемпионат мира. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 1 февраля, сборная Украины по футзалу стартует в элитном раунде квалификации чемпионат мира-2020. Первым соперником нашей команды в группе B будет сборная Сербии.

Матч состоится в сербском городе Ниш на арене Спортхолл.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является команда Сербии.

Так, компания Parimatch принимает ставки на победу cербов с коэффициентом 1.90, в то время как успех сборной Украины оценили в 3.28. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Сербии оценили в 1.80, а на победу украинцев принимают ставки с коэффициентом 3.25. Ничью здесь оценили в 4.50.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Сербии - 1.90, победа Украины - 3.50, ничья - 3.50.

Матч Сербия - Украина состоится в субботу, 1 февраля, в 17:30 по киевскому времени.