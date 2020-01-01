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Динамо объявило о трансфере Самбрано в Бока Хуниорс

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Перуанец покинул киевский клуб.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Карлос Самбрано стал игроком Бока Хуниорс, об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Аргентинский клуб выкупил контракт перуанец.

Отмечается, что Стороны договорились не разглашать подробности трансфера.

Самбрано стал игроком Динамо в январе 2018 года, но за основной состав киевского клуба так и не сыграл. Перуанец провел семь матчей за молодежный состав, записав на свой счет один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Родригес перебрался в турецкий чемпионат.

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Теги: Карлос Самбрано, Динамо Киев, Бока Хуниорс, футбол, трансфер
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