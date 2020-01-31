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Макаренко покинет Андерлехт - Voetbalkrant

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Украинец вернется в прошлую команду.
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
www.rsca.be

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко покинет бельгийский клуб, об этом сообщает Voetbalkrant.

По информации источника, украинец перейдет в Кортрейк на правах аренды. В ближайшее время о аренде будет объявлено официально.

Стоит отметить, что Макаренко уже выступал за Кортрейк с 2017 по 2018 год.

Украинский защитник стал игроком Андерлехта с лета 2018-го года, но так и не сумел провести ни одного матча за основной состав бельгийского клуба.

Ранее сообщалось, что Андерлехт не против избавиться от Макаренко.

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Теги: Евгений Макаренко, Андерлехт, Кортрейк, футбол, чемпионат Бельгии по футболу
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