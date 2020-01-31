Макаренко покинет Андерлехт - Voetbalkrant

Украинец вернется в прошлую команду.

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко покинет бельгийский клуб, об этом сообщает Voetbalkrant.

По информации источника, украинец перейдет в Кортрейк на правах аренды. В ближайшее время о аренде будет объявлено официально.

Стоит отметить, что Макаренко уже выступал за Кортрейк с 2017 по 2018 год.

Украинский защитник стал игроком Андерлехта с лета 2018-го года, но так и не сумел провести ни одного матча за основной состав бельгийского клуба.

Ранее сообщалось, что Андерлехт не против избавиться от Макаренко.