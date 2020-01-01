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Родригес стал игроком турецкого клуба

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Нападающий перебрался в Турцию.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком клубе, об этом сообщил Twitter Анкарагюджю.

Турецкий клуб опубликовал фотографию с новичками команды, где на фото можно увидеть Жерсона. Об условиях сделки с игроком сборной Люксембурга пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в Анкарагюджю на правах аренды.

Жерсон Родригес (второй справа)
Жерсон Родригес (второй справа)
twitter.com/ankaragucu

За Динамо Родригес провел восемь матчей, в которых ему удалось дважды отметиться.

Отметим, что защитник Динамо подпишет трехлетний контракт с Бока Хуниорс.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, Анкарагюджю, футбол
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