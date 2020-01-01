Родригес стал игроком турецкого клуба
Нападающий перебрался в Турцию.
Нападающий Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком клубе, об этом сообщил Twitter Анкарагюджю.
Турецкий клуб опубликовал фотографию с новичками команды, где на фото можно увидеть Жерсона. Об условиях сделки с игроком сборной Люксембурга пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в Анкарагюджю на правах аренды.
За Динамо Родригес провел восемь матчей, в которых ему удалось дважды отметиться.
Отметим, что защитник Динамо подпишет трехлетний контракт с Бока Хуниорс.
Полная версия правил