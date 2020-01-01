Родригес стал игроком турецкого клуба

Нападающий перебрался в Турцию.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком клубе, об этом сообщил Twitter Анкарагюджю.

Турецкий клуб опубликовал фотографию с новичками команды, где на фото можно увидеть Жерсона. Об условиях сделки с игроком сборной Люксембурга пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в Анкарагюджю на правах аренды.

Жерсон Родригес (второй справа) twitter.com/ankaragucu

За Динамо Родригес провел восемь матчей, в которых ему удалось дважды отметиться.

Отметим, что защитник Динамо подпишет трехлетний контракт с Бока Хуниорс.