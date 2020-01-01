Зидан: Страшная новость, которая поразила каждого из нас
Француз отреагировал на гибель легендарного баскетболиста.
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта.
Вертолет вместе с легендарным баскетболистом и его дочерью упал в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
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“Это очень ужасно. Страшная новость, которая поразила весь спортивный мир и каждого из нас.
У меня нет слов. Мы потрясены очень ужасной новостью. Нам очень жаль“, - приводит слова Зидана L’Equipe.
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