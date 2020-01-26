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Роналду: Коби был настоящей легендой

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Португалец отреагировал на катастрофу.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта и его дочери.

“Так сложно и грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны.

Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в результате крушения“, - написал Роналду в Instagram.

Отметим, что Лионель Месси прокомментировал случившееся.

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Теги: Криштиану Роналду, Коби Брайант, вне игры, смерть
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