Роналду: Коби был настоящей легендой
Португалец отреагировал на катастрофу.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта и его дочери.
“Так сложно и грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны.
Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в результате крушения“, - написал Роналду в Instagram.
Отметим, что Лионель Месси прокомментировал случившееся.
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