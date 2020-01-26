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Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту

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Бразилец почтил память баскетболиста.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар в матче против Лилля (2:0) посвятил один из голов погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

Бразильский футболист на 52-й минуте матча реализовал пенальти, после чего показал руками номер Брайанта - 24 и указал пальцем на небо.

Напомним, что Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

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Теги: Неймар, Коби Брайант, баскетбол, NBA, смерть
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