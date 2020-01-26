Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту
Бразилец почтил память баскетболиста.
Нападающий ПСЖ Неймар в матче против Лилля (2:0) посвятил один из голов погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.
Бразильский футболист на 52-й минуте матча реализовал пенальти, после чего показал руками номер Брайанта - 24 и указал пальцем на небо.
Neymar tribute to Kobe in his celebration. pic.twitter.com/pCZFSkskhj— Harrison (@HarrisonCOYS) January 26, 2020
Напомним, что Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.
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