Неймар посвятил гол погибшему Коби Брайанту

Нападающий ПСЖ Неймар в матче против Лилля (2:0) посвятил один из голов погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

Бразильский футболист на 52-й минуте матча реализовал пенальти, после чего показал руками номер Брайанта - 24 и указал пальцем на небо.

Neymar tribute to Kobe in his celebration. pic.twitter.com/pCZFSkskhj