Экс-футболист Реала: Месси феноменален

Аргентинец каждую игру доказывает, что он является лучшим футболистом.

Бывший футболист мадридского Реала Гути назвал лучшего футболиста мира на данный момент.

Читай также: Сарри: Неприятно, что у Месси на один Золотой мяч больше, чем у Роналду

“Я знаю только одного игрока, который показывает фантастическую игру каждый матч. Это Месси.

Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит невероятное. У других футболистов есть периоды взлетов и падений“, - цитирует Гути A Bola.

Отметим, что Лионель Месси является шестикратным обладателем Золотого мяча.

Напомним, что Гути стал главным тренером клуба из Сегунды.