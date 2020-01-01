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Экс-футболист Реала: Месси феноменален

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Аргентинец каждую игру доказывает, что он является лучшим футболистом.
Гути
Гути
Getty Images

Бывший футболист мадридского Реала Гути назвал лучшего футболиста мира на данный момент.

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“Я знаю только одного игрока, который показывает фантастическую игру каждый матч. Это Месси.

Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит невероятное. У других футболистов есть периоды взлетов и падений“, - цитирует Гути A Bola. 

Отметим, что Лионель Месси является шестикратным обладателем Золотого мяча.

Напомним, что Гути стал главным тренером клуба из Сегунды.

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Теги: Гути, Реал Мадрид, Лионель Месси, Барселона, футбол
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