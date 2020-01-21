Пятов получил новые бутсы от adidas

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов будет играть в новинке от adidas - Predator 20 Mutator. Отметим, что новая обувь досталась и французскому полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Бутсы, с эксклюзивной технологией DEMONSKIN, разработаны специально для усиленного контакта с мячом и максимального контроля игры.

DEMONSKIN – это революционная технология adidas Football, представляющая собой текстурированный шипованный материал на верхней части силуэта Predator 20 Mutator. Опираясь на результаты многолетних исследований и испытаний, технология DEMONSKIN появилась в результате работы компьютерного алгоритма для формирования абсолютно нового сцепления между бутсами и мячом. Шипы DEMONSKIN выполнены таким образом, чтобы обеспечить игрокам повышенный контроль над мячом. Они также усиливают его вращение при ударе.

Уникальный дизайн Predator с самого начала отличался природной яркостью, мощью, динамикой, что позволяло игрокам доминировать на поле. Вдохновлённый изменчивым характером природы, силуэт Predator 20 Mutator дополнен высоким носком, который эффектно завершает стильный обтекаемый силуэт.

Дизайн Predator постоянно совершенствуется, и новые бутсы Predator 20 Mutator были разработаны с учетом максимальной свободы движения. Подошва со вставками из высокопрочного полиамида также открывает новые возможности контроля над мячом и в то же время помогает стабилизировать движение.

Система сдвоенных шипов позволяет уменьшить вес бутс и распространить инновационную технологию, в том числе и на часть подошвы. Эта конструкция, как и адаптивный носок Sockfit, обеспечивает надежную поддержку и повторяет уникальные контуры стопы игрока, подстраиваясь под каждое движение. Гибридные шипы также усиливают вращение мяча и сцепление с ним.

Predator стали культовыми, в том числе благодаря футболистам, игравшими в них, — Дэвиду Бекхэму, Зинедину Зидану и Стивену Джеррарду. Их великие традиции продолжает уже новое поколение игроков. В бутсах Predator 20 Mutator будут выступать такие звезды, как Поль Погба, Бекки Зауэрбрунн, Деле Алли, Марк-Андре Тер Стеген и Тесса Вулларт.

Predator 20 Mutator уже в продаже во всех магазинах adidas.