Битва редакций: вырвали победу на "ленточке"

В решающем туре организованного Parimatch проекта мы совершили удачную ставку и неожиданно вышли на первое место.

Завершаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничала с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Весь сезон мы пытались узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В заключительном туре мы сделали одну ставку, которая была экспрессом. Наш прогноз «зашел» и принес нам победу в турнире!

Ставка №1

Матчи: Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити / SMASH – HAVU / Пэр Бенуа – Чилич Марин

Прогноз: Победа Ман Сити / Ф1 (+1,5) / Победа Чилича

Коэффициент: 3,28

Ставка: 1023 грн

Сумма выигрыша: 3364,23 грн

Первой ставкой нашего экспресса был довольно экзотичный для нас Контр-Страйк. SMASH с легкостью забрали первую партию, чем гарантировали успех нашему прогнозу, вселив уверенность в итоговый успех.

Далее нас ждал визит Манчестер Сити в гости к Шеффилд Юнайтед. Первый тайм закончился без забитых голов, хоть «горожане» и имели достаточное количество моментов, в том числе и одиннадцатиметровый удар, однако Дин Хендерсон блестяще действовал в рамке. Тем не менее, профессоры Агуэро и де Брюйне все-таки нашли такой необходимый гол.

Заключительным событием в экспрессе оказался поединок Чилича и Пэра. Хорват легко забрал первый сет, но плохо попадал при подаче и неудачно играл у сетки, а потому Пэр забрал второй и третий сеты. Однако Чилич собрался и смог довести дело до тай-брейка в пятом сете, который выиграл. Очень натужная победа Чилича.

В заключительном туре проекта, который организован Parimatch, мы совершили сумасшедший рывок и вышли на первое место. Однако стоит отдать должное соперникам, которые опережали нас долго время и не боялись рисковать в последних турах. Борьба была серьезной, а итоговый разрыв между редакциями это лишь подтверждает.