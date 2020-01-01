Красотка пятницы: роскошная брюнетка, с которой встречается Милевский
Валерия Рудаковская - основательница бренда женской одежды Graphite. Девушка живет в Минске (Беларусь).
Читай также: Джошуа засняли на отдыхе с загадочной девушкой на пляже Барбадоса
В прошлом красотка была замужем за известным белорусским олимпийским чемпионом по гребле Александром Богдановичем, от которого родила сына Ивана. Сейчас мальчику 9 лет, но Валерия и Александр расстались.
Девушка теперь встречается с нападающим Динамо-Брест Артемом Милевским. На их страничках в Instagram постоянно появляются совместные фотографии.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была очаровательная украинка, которой сделал предложение Лунин.
Полная версия правил