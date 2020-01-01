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Украинское "трио" вылетело с Ризеспором с Кубка Турции

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Матч закончился минимальной победой.
Галатасрай - Ризеспор
Галатасрай - Ризеспор
twitter.com/crizesporas

В ответном матче Кубка Турции в 1/8 Галатасарай дома принимал Ризеспор. Матч завершился минимальной победой хозяев. Первый поединок команды сыграли 1:1.

В составе турецкого клуба Денис Гармаш вышел на поле в стартовом составе команды, однако был заменен на 85-й минуте матча. 

Нападающий Андрей Борячук, который недавно пополнил состав турецкого клуба на правах аренды, вышел на замену 86-й минуте встречи. Отметим, что для футболиста это был дебютный поединок.

Николай Морозюк на поле так и не появился.

Галатасарай — Ризеспор — 2:1

Голы: Бюйюк, 60 (пен.) , Лемина, 83 — Чалаян, 75 (пен.)

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Теги: Ризеспор, Галатасарай, Кубок Турции, футбол, Денис Гармаш, Андрей Борячук, Николай Морозюк
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