Украинское "трио" вылетело с Ризеспором с Кубка Турции

Матч закончился минимальной победой.

В ответном матче Кубка Турции в 1/8 Галатасарай дома принимал Ризеспор. Матч завершился минимальной победой хозяев. Первый поединок команды сыграли 1:1.

В составе турецкого клуба Денис Гармаш вышел на поле в стартовом составе команды, однако был заменен на 85-й минуте матча.

Нападающий Андрей Борячук, который недавно пополнил состав турецкого клуба на правах аренды, вышел на замену 86-й минуте встречи. Отметим, что для футболиста это был дебютный поединок.

Николай Морозюк на поле так и не появился.

Галатасарай — Ризеспор — 2:1

Голы: Бюйюк, 60 (пен.) , Лемина, 83 — Чалаян, 75 (пен.)