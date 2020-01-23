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Подольски стал игроком турецкого клуба

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Немец вернулся в чемпионат Турции.
Лукас Подольски
Лукас Подольски
Getty Images

Нападающий Лукас Подольски стал игроком Антальяспора, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали и условия контракта пока неизвестны.

Немецкий футболист присоединился к Антальяспору на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был Виссел Кобе в Японии.

Отметим, что до этого Подольски выступал за Галатасарай в турецком чемпионате.

Ранее сообщалось, что Де Росси завершил карьеру.

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Теги: Лукас Подольски, Антальяспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
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