Подольски стал игроком турецкого клуба

Немец вернулся в чемпионат Турции.

Нападающий Лукас Подольски стал игроком Антальяспора, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали и условия контракта пока неизвестны.

Немецкий футболист присоединился к Антальяспору на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был Виссел Кобе в Японии.

Отметим, что до этого Подольски выступал за Галатасарай в турецком чемпионате.

Ранее сообщалось, что Де Росси завершил карьеру.