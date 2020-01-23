Подольски стал игроком турецкого клуба
Немец вернулся в чемпионат Турции.
Нападающий Лукас Подольски стал игроком Антальяспора, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали и условия контракта пока неизвестны.
🤝 Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020
Немецкий футболист присоединился к Антальяспору на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был Виссел Кобе в Японии.
Отметим, что до этого Подольски выступал за Галатасарай в турецком чемпионате.
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