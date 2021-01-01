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Лидер Арсенала может перейти в MLS

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Футболист может перебраться в команду только в 2021 году.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник Арсенала Месут Озил может перебраться в MLS, об этом сообщает журналист Washington Post Стивен Гофф.

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По информации источника, руководство Ди Си Юнайтед провело встречу в Лондоне с футболистами и агентами, где присутствовал представитель Озила.

Однако, американский клуб не сможет подписать немецкого футболиста до 2021 года. 

Отметим, что ранее Озил выразил неуверенность того, что может остаться в лондонском клубе до конца контракта.

В текущем сезоне Озил провел 12 матчей за Арсенал, в которых сумел отдать одну голевую передачу.

Напомним, что Ди Си Юнайтед заинтересован в подписание контракта с игроком мадридского Реала.

Ранее сообщалось, что нападающий Арсенал дал согласие на переход в Барселону.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, Ди Си Юнайтед, АПЛ, MLS, футбол
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