Защитника Динамо подозревают в супружеской неверности
Защитник Динамо Карлос Самбрано, который в этом сезоне не провел ни одного матча за первую команду, попал в скандал.
Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование, в ходе которого узнали, что несколько дней назад футболист проводил свободное время на одной из яхт, где употреблял алкогольные напитки в компании неизвестных женщин.
Таким образом, перуанца начали обвинять в измене своей супруге Марсии Суккар.
После того, как информацию опубликовали в СМИ, жена Самбрано закрыла свои страницы в соцсетях и удалила все общие снимки с Карлосом.
Также отмечается, что окружение Самбрано предлагало журналистам вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист находится в компании женщин.
Напомним, ранее Самбрано обвинили в насилии над женщинами.
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