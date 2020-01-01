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Защитника Динамо подозревают в супружеской неверности

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Карлос Самбрано попал в очередную неприятную историю.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано, который в этом сезоне не провел ни одного матча за первую команду, попал в скандал.

Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование, в ходе которого узнали, что несколько дней назад футболист проводил свободное время на одной из яхт, где употреблял алкогольные напитки в компании неизвестных женщин.

Таким образом, перуанца начали обвинять в измене своей супруге Марсии Суккар.

После того, как информацию опубликовали в СМИ, жена Самбрано закрыла свои страницы в соцсетях и удалила все общие снимки с Карлосом.

Также отмечается, что окружение Самбрано предлагало журналистам вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист находится в компании женщин.

Напомним, ранее Самбрано обвинили в насилии над женщинами.

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Теги: футбол, Карлос Самбрано, вне игры
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