Потенциальный новичок МЮ повздорил с полицейским в матче против Браги

Спортинг уступил Браге (1:2) в полуфинале Кубка португальской лиги и покинул турнир.

Концовка матча запомнилась скандальным поведением лидера “львов“ Бруну Фернандеша, который в добавленное время поссорился с полицейским. После финального свистка футболист не стал прощаться с болельщиками и толкнул камеру, когда его хотели снять на видео.

Furious Bruno Fernandes storms straight down the tunnel, shoves a camera and argues with a policeman after what could be his final Sporting game as he waits to FINALLY seal £55m #MUFC



Well at least he already has the little girl in a big blouse #MUFC attitude pic.twitter.com/F4GnpDkCmz