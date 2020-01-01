Курьез дня: Болельщики Бреды помогли команде избежать пропущенного гола

Арбитр встречи не засчитал гол в ворота Бреды.

Бреда - Йонг АЗ: курьезный случай twitter.com/NACnl

В матче первого дивизиона чемпионата Нидерландов Бреда дома принимала Йонг АЗ.

Во время поединка произошел забавный эпизод. Во время атаки Йонг АЗ болельщики Бреды выбросили на поле второй мяч. Гости успели забить гол, но арбитр его не засчитал, так как второй мяч был на поле.

Видео курьезного случая:

Отметим, что поединок завершился уверенной победой хозяев 3:1.