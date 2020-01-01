Экс-футболист сборной Украины продолжит выступать в Финляднии
Украинец не хочет возвращаться в Украину.
Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник продлил контракт с финским клубом СИК.
Читай также: Яремчук успешно перенес операцию
“У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины. В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе.
Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность.
Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры“, - цитирует Олейника Команда №1.
Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.
Полная версия правил