Экс-футболист сборной Украины продолжит выступать в Финляднии

Украинец не хочет возвращаться в Украину.

Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник продлил контракт с финским клубом СИК.

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“У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины. В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе.

Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность.

Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры“, - цитирует Олейника Команда №1.

Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.