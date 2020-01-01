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Экс-футболист сборной Украины продолжит выступать в Финляднии

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Украинец не хочет возвращаться в Украину.
Денис Олейник
Денис Олейник

Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник продлил контракт с финским клубом СИК.

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“У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины. В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе.

Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность.

Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры“, - цитирует Олейника Команда №1.

Ранее сообщалось, что Девич продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

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Теги: Денис Олейник, СИК, футбол
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Источник: zbirna.com

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