Экс-футболист МЮ перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси
"Звездный" клуб нашел замену Ибрагимовичу.
Бывший футболист Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес, более известный, как Чичарито, подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Срок действия и условия контракта с мексиканцем не разглашаются.
Imaginémonos cosas chingonas. pic.twitter.com/uYK2rxpmAH— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020
Однако, по информации Los Angeles Times Чичарито может стать самым высокооплачиваемым футболистом MLS.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перебраться в Лос-Анджелес Гэлакси.
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