Экс-футболист МЮ перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси

"Звездный" клуб нашел замену Ибрагимовичу.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес, более известный, как Чичарито, подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия и условия контракта с мексиканцем не разглашаются.

Однако, по информации Los Angeles Times Чичарито может стать самым высокооплачиваемым футболистом MLS.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перебраться в Лос-Анджелес Гэлакси.