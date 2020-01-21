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Экс-футболист МЮ перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси

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Чичарито
Чичарито
lagalaxy.com

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес, более известный, как Чичарито, подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия и условия контракта с мексиканцем не разглашаются.

Однако, по информации Los Angeles Times Чичарито может стать самым высокооплачиваемым футболистом MLS.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перебраться в Лос-Анджелес Гэлакси.

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Теги: Чичарито, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, футбол
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