Лунин в Овьедо и допинг-скандал Беседина: новое видео на канале Бей-Беги
Вашему вниманию выпуск новой информационно-развлекательной рубрики.
Прошлая неделя запомнилась различными трансферными новостями и интересными событиями.
На YouTube-канале Бей-Беги появился новый выпуск информационно-развлекательной рубрики "А шо там?", в котором футбольный эксперт iSport.ua Сергей Горбаченко рассказал о переходе Андрея Лунина в Овьедо, прокомментировал допинг-скандал Артема Беседина, и также оценил назначение Кике Сетьена на пост главного тренера Барселоны.
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