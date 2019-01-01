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Лунин в Овьедо и допинг-скандал Беседина: новое видео на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию выпуск новой информационно-развлекательной рубрики.

Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Прошлая неделя запомнилась различными трансферными новостями и интересными событиями.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый выпуск информационно-развлекательной рубрики "А шо там?", в котором футбольный эксперт iSport.ua Сергей Горбаченко рассказал о переходе Андрея Лунина в Овьедо, прокомментировал допинг-скандал Артема Беседина, и также оценил назначение Кике Сетьена на пост главного тренера Барселоны.

Смотрите также влог о ТОП-10 игроках, которые завершили карьеру в 2019 году.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Артем Беседин, Барселона, Кике Сетьен, Бей-Беги
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